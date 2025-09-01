Pronostico America Mg-Avai, Goal o No Goal? Cosa dicono le quote

Sfida dall'esito incerto, per i bookie...

Situazione complicata per i padroni di casa, penultimi in classifica con 22 punti e senza vittorie in casa addirittura dal 28 maggio. Non solo, l’America MG vanta un poco lusinghiero record. In campionato è la squadra che ha rimediato il maggior numero di sconfitte (13) nelle 23 partite fin qui disputate.

Meglio in generale l’Avai che ha raccolto 33 punti ma di questi solo 11 in trasferta dove si registra un solo successo nelle ultime 9 partite.

Chi non riesce più a vincere in casa contro chi soffre in trasferta. Presentata in questi termini, la sfida si preannuncia aperta a qualsiasi scenario (compreso il pareggio, offerto mediamente a 2.90).

All’andata vinse 3-0 l’Avai, un altro No Goal è ritenuto probabile dai bookie e vale 1.68 per Cplay e Begamestar,1.67 per GoldBet e Lottomatica.