Qualificazioni Mondiali, gruppo J: il pronostico di Kazakistan-Galles

Il gruppo J delle qualificazioni Mondiali si è portato decisamente avanti col lavoro. Basti pensare che per il Galles quello di giovedì pomeriggio (ore 16) sarà il quinto impegno in questo percorso mentre il Kazakistan , suo prossimo avversario, gioca la quarta partita.

Vince il Galles? Ecco le migliori quote per il "2"

I “Draghi Rossi” hanno messo da parte sette punti, frutto del successo casalingo contro i kazaki (3-1), del 3-0 sul Liechtenstein e del pareggio esterno (1-1) con la Macedonia del Nord.

Tanti applausi per il Galles ma zero punti nella trasferta di Bruxelles contro il Belgio: uno spettacolare 4-3 in cui l’ultima parola è stata del “napoletano” De Bruyne.

Quel ko ha messo fine all’imbattibilità del Galles che durava da ben nove partite: cinque vittorie e quattro pareggi. Unico neo: l’ultimo successo esterno dei gallesi risale a un anno fa, contro il Montenegro in Nations League. Tornare a fare bottino pieno lontano da casa sarebbe fondamentale per restare in orbita primo posto.

Il Kazakistan ha perso 0-1 l’ultima gara giocata a giugno contro la Macedonia del Nord e pochi giorni prima aveva rimediato una sonora batosta dalla Bielorussia in amichevole.

Sulla carta, e per le quote, ci sono tutti i presupposti per puntare sul “2”, reperibile a 1.53 sulle lavagne di Cplay e Begamestar, a 1.52 su Netwin e William Hill, a 1.50 su BetFlag.