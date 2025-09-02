Mondiali, qualificazioni sudamericane: il pronostico di Argentina-Venezuela

Nella notte italiana tra giovedì e venerdì va in scena la penultima tornata di gare valevoli per le qualificazioni Mondiali della zona sudamericana.
Argentina favorita, ecco cosa giocare
Tre nazionali sono già qualificate, si tratta di Argentina, Ecuador e Brasile. In corsa c’è anche il Venezuela, che al momento occupa la 7ª posizione che vale lo spareggio intercontinentale.
Per la “Vinotinto” sarà tuttavia un’impresa migliorare la sua classifica: a due partite dalla fine infatti ha 4 punti in meno rispetto alla Colombia, una differenza reti di -4 (a fronte del +4 dei Cafeteros) e un impegno, il prossimo, a dir poco complicato contro l’Argentina.
Vero, come detto l’Albiceleste è già qualificata. Ma fare risultato contro una nazionale che in casa ha uno score di sei vittorie, un pareggio e una sconfitta (0-2 con l’Uruguay) è molto difficile.
Tanto più se si considera che il Venezuela nelle otto trasferte giocate in queste qualificazioni ha raccolto solo due punti, segnando 6 reti e incassandone 17.
I favori del pronostico sono tutti per l’Argentina, con l’1 proposto a 1.21 da Cplay e Begamestar, a 1.20 da Snai e a 1.18 da BetFlag. Il “2” oscilla tra quota 11 e 13.
Il Venezuela ha in scia un triplo No Goal, striscia preceduta però da ben sei Goal di fila. E all’andata Venezuela-Argentina finì 1-1.
Rischioso ma ben pagato il Goal, in lavagna a 2.16 su Cplay e Begamestar, a 2.10 su Sisal. In alternativa, occhio all’esito “Multi chance” Goal o Over 2,5.