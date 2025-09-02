Bulgaria-Spagna, le quote del debutto della Roja nelle qualificazioni ai Mondiali

Il cammino di Bulgaria e Spagna verso i prossimi Mondiali di calcio parte allo Stadium Vasil Levski di Sofia.

Spagna favorita, occhio al parziale/finale

La nazionale allenata da Luis de la Fuente dopo aver perso ai rigori la finale di Nations League non vorrà sbagliare il primo passo.

Le “Furie Rosse”, dati alla mano, vantano ben 15 gol all’attivo (considerando soltanto i tempi regolamentari) nelle ultime 5 gare disputate.

La Spagna inoltre non perde al 90’ una partita ufficiale dal lontanissimo 28 marzo 2023 (19 vittorie e 6 pareggi nelle successive 25 sfide), un 2-0, firmato Scott McTominay, contro la Scozia in un match valido per le qualificazioni europee.

La Bulgaria è reduce dal 4-0 incassato in amichevole dalla Grecia e nelle ultime 10 partite ufficiali ha fatto registrare soltanto 2 successi.

Le quote di questo incontro pendono dalla parte della Spagna, il segno 2 al 90’ paga 1.10 su Cplay e Begamestar, 1.08 su GoldBet e Lottomatica.

Per alzare il coefficiente di difficoltà si può provare l’accoppiata “2/2” in lavagna a 1.40. La possibilità che la “Roja” batta la Bulgaria con 3 o più gol di scarto è proposta mediamente a 1.90.