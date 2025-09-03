Colombia-Bolivia, come una finale: ecco il pronostico

Per la Colombia la sfida con la Bolivia può essere quella decisiva per staccare il pass per i Mondiali. Ma che fatica! Basti pensare che nell’ultimo anno i “Cafeteros” hanno giocato dieci partite in queste qualificazioni, vincendo solo contro Cile e Argentina. Per il resto, tre pareggi (nelle ultime tre gare giocate) e ben quattro sconfitte che hanno fatto scivolare la nazionale di Nestor Lorenzo al sesto posto in classifica.
Sfida con almeno tre reti? Le quote dei bookie
Per la Bolivia, ottava a meno 5 dalla Colombia, questa è davvero l’ultima chiamata. Serve una vittoria per poi giocarsi tutto all’ultima giornata, in casa contro il Brasile.
La Bolivia ha battuto 2-0 il Cile nell’ultimo match giocato a giugno, in precedenza aveva racimolato due punti in cinque gare.
Segno 1 assai probabile per i bookie, come pure l’Over 2,5. Un esito centrato dalla Bolivia in 10 delle 16 partite fin qui disputate: nessuno ha “fatto meglio” da questo punto di vista.
L'Over 2,5 si gioca a 1.44 su Cplay e Begamestar, a 1.43 su Snai e NetBet.