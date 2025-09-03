Colombia-Bolivia, come una finale: ecco il pronostico

Per la Colombia la sfida con la Bolivia può essere quella decisiva per staccare il pass per i Mondiali. Ma che fatica! Basti pensare che nell’ultimo anno i “Cafeteros” hanno giocato dieci partite in queste qualificazioni, vincendo solo contro Cile e Argentina. Per il resto, tre pareggi (nelle ultime tre gare giocate) e ben quattro sconfitte che hanno fatto scivolare la nazionale di Nestor Lorenzo al sesto posto in classifica.