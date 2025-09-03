Uruguay-Perù, le quote sorridono alla Celeste: ma c'è un "tabù" da sfatare...

Manca pochissimo all’ Uruguay per festeggiare la qualificazione ai Mondiali del 2026 . La Celeste, quarta in classifica nel girone sudamericano con 24 punti (6 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte), ospita il Perù penultimo in classifica che ha una speranza a dir poco remota di agganciare il settimo posto e relativo playoff intercontinentale .

Uruguay favorito, occhio ai precedenti

Per quanto visto finora, non solo sarà difficile far punti all’Estadio Centenario per la nazionale di Oscar Ibanez ma anche segnare. I numeri sono impietosi: otto trasferte giocate e zero gol segnati.

Di contro c’è un Uruguay che nel suo fortino concede pochissimo. Nelle otto gare interne finora disputate, la Celeste non ha subìto gol in ben cinque occasioni.

Bastano questi dati per far capire l’orientamento dei bookie con riferimento alle classi di esito 1X2 finale e Goal/No Goal. Uruguay favorito con quota che si attesta sull’1.30 e No Goal (almeno una nazionale non segnerà) in netto vantaggio sul Goal: quota 1.44 su Cplay e Begamestar, 1.43 su Planetwin.

Da segnalare che negli ultimi sei precedenti è sempre uscito l’Under 2,5, esito che oltretutto il Perù in queste qualificazioni ha fatto registrare ben 14 volte in 16 partite.

In chiusura, piccolo tabù da sfatare per l’Uruguay: segnare almeno due gol al Perù. Un’impresa (è il caso di dirlo) mai riuscita alla Celeste negli ultimi 8 scontri diretti con la Blanquirroja.