Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
ABBONATI
ABBONATI Leggi il giornale
ABBONATILeggi il giornale

Pronostico Brasile-Cile, Ancelotti favorito anche senza Vinicius e Neymar

La Seleçao, già qualificata ai Mondiali, riceve l'ultima classificata nel girone sudamericano
Pronostico Brasile-Cile, Ancelotti favorito anche senza Vinicius e Neymar© EPA
2 min

Penultimo impegno nel girone sudamericano di qualificazione ai Mondiali anche per il Brasile di Carlo Ancelotti, che a Rio de Janeiro affronta il fanalino di coda Cile.

Brasile a segno da due a quattro volte? Ecco le quote

I numeri da trasferta della Roja sono simili a quelli del Perù: un pareggio e sei sconfitte, un solo gol fatto e 17 al passivo. Tradotto, zero speranze di staccare il pass per i Mondiali. La Seleçao invece gioca con la serenità di chi ha già centrato il traguardo. Per Ancelotti, privo delle stelle Neymar e Vinicius, il “test” sarà utile per confermare i progressi della sua difesa, che a giugno (nelle prime due esibizioni con il tecnico italiano in panchina) non ha concesso gol a Ecuador (0-0 esterno) e Paraguay (1-0 casalingo).
Per le quote il Brasile viaggia spedito verso il sesto successo consecutivo negli scontri diretti con il Cile.

L’1 vale un premio inevitabilmente contenuto e allora si può guardare in altre direzioni. Il Multigol Casa 2-4, offerto a 1.52 da Cplay e Begamestar, a 1.55 da Elabet.

L'Over 2,5 è ritenuto più probabile rispetto all'Under: quota 1.70 il primo esito, 2 il secondo.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse