Pronostico Slovacchia-Germania, partita da Over 2,5? Il parere dei bookie

Il cammino di qualificazione della nazionale tedesca ai prossimi Mondiali inizia a Bratislava
Pronostico Slovacchia-Germania, partita da Over 2,5? Il parere dei bookie
2 min

 Al “Tehelné pole” di Bratislava va in scena il confronto tra la Slovacchia e la Germania. La partita mette in palio i primi 3 punti validi per la qualificazione ai Mondiali del 2026.

Almeno tre reti a Bratislava? Le migliori quote dell'Over 2,5

Entrambe le nazionali si presentano all’appuntamento dopo aver fatto registrare due sconfitte nelle precedenti due gare disputate.

I padroni di casa hanno perso le due amichevoli giocate contro Israele (1-0) e Grecia (4-1) mentre l’undici tedesco si è dovuto arrendere in Nations League al cospetto di Francia (2-0) e Portogallo (2-1).

La Germania con queste due sconfitte ha messo fine a una serie di 17 risultati utili consecutivi, 11 vittorie e 6 pareggi (il ko subito contro la Spagna è arrivato nei tempi supplementari, 1-1 al novantesimo) con ben 40 reti all’attivo.

Le quote pendono dalla parte della Germania, il segno 2 è in lavagna mediamente a 1.44 mentre la doppia chance 1X è proposta a 2.73.

Secondo i bookmaker può starci l’Over 2,5, esito di scommessa che al termine del secondo tempo paga 1.65 su Cplay e Begamestar, 1.64 su Netwin e 1.63 su Bwin.

