Lussemburgo-Irlanda del Nord, segno 2 a quota alta: combo in alternativa

Il pronostico della sfida tra due nazionali inserite nel girone di qualificazione della Germania
Lussemburgo-Irlanda del Nord, segno 2 a quota alta: combo in alternativa© EPA
2 min

Nel gruppo A delle qualificazioni Mondiali oltre a Slovacchia-Germania si gioca anche Lussemburgo-Irlanda del Nord.

Irlanda del Nord favorita ma occhio ai precedenti

Le due nazionali tornano a sfidarsi a circa dieci mesi di distanza dall’ultimo confronto. Il match andato in scena il 18 novembre scorso a Lussemburgo, valido per la sesta giornata di Nations League, è terminato in perfetta parità: 2-2 al triplice fischio dell’arbitro.
Le quote, in questa occasione, sorridono all’Irlanda del Nord: i “Green&White Army” il 5 settembre scorso in casa sono riusciti già a battere il Lussemburgo per 2-0.
Il segno 2 moltiplica una qualsiasi puntata per 2.25 su Cplay e Begamestar, 2.20 l'offerta di Snai, 2.15 quella di BetFlag e Planetwin.

Dunque è un 2 dalla quota alta che comporta evidentemente qualche rischio. In alternativa, si può provare la “combo” che lega la doppia chance X2 Multigol 1-4. Tale accoppiata regala un moltiplicatore pari a 1.60.

© RIPRODUZIONE RISERVATA