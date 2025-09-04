Pronostico Italia-Estonia, per le quote l'1 non si discute. Il numero di reti...

Italia-Estonia: i consigli su parziale/finale e Multigol

Una vetta occupata dalla Norvegia, a punteggio pieno con quattro gare giocate. Una di queste, lo scontro diretto con gli Azzurri dello scorso 6 giugno: un 3-0 per gli scandinavi che di fatto ha “messo alla porta” Luciano Spalletti, che ha chiuso il suo mandato pochi giorni dopo con il 2-0 alla Moldavia.

Venerdì sera sera, alle 20.45, l’Italia affronta il suo terzo impegno nel girone: a Bergamo arriva l’Estonia, che avendo vinto la sfida con la Moldavia è a 3 punti, senza particolari obiettivi se non quello, appunto, di evitare l’ultimo posto.

L’Italia se vuole coltivare qualche speranza di finire sopra alla Norvegia deve vincere segnando il maggior numero di gol possibile.

La differenza reti al momento ci vede a -1, Haaland e compagni a +11. L’Estonia è nazionale qualitativamente modesta ma nell’ultimo anno ha evitato delle vere e proprie “imbarcate”.

L’Italia negli ultimi dodici mesi si è fatta notare per un 4-1 a Israele e un 3-1 alla Francia in Nations League, poi tre reti segnate alla Germania sempre nello stesso torneo.

Gattuso avrà bisogno di tempo per trovare gli schemi giusti ma nel frattempo sa di non poter fallire dal punto di vista dei risultati.

Per questo match, intanto, i bookmaker vedono l’Italia super favorita. Il segno 1 è offerto a 1.06 da Cplay e Begamestar, a 1.05 da LeoVegas. Decollano invece le quote previste per pareggio e segno 2: un esito, quest'ultimo, che arriva fino a 36.

Bookie ottimisti in merito alle possibilità dell’Italia di chiudere in vantaggio al riposo e anche al 90’. Il parziale/finale 1/1 vale tra 1.35 e 1.40 volte la posta.

Non male il Multigol 3-5 (minimo tre, massimo cinque reti totali), giocabile a 1.73 su Cplay e Begamestar, a 1.67 su Elabet.

Italia prima nel gruppo I? Quanto vale per i bookie

Alla vigilia della sfida con la Norvegia i bookie non avevano dubbi sul primato azzurro nel gruppo I. Il verdetto del match di Oslo ha ribaltato la situazione che vede, adesso la Norvegia favoritissima per il primo posto: quota 1.30.

L’Italia di Gattuso che vince il girone, invece, è un’ipotesi da circa 3 volte la posta.