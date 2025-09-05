Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
ABBONATI
ABBONATI Leggi il giornale
ABBONATILeggi il giornale

Pronostico Irlanda-Ungheria, segna Ferguson? Quanto paga un gol del giocatore della Roma

Partita dall’esito incerto all’Aviva Stadium di Dublino, occhi puntati sull'attaccante giallorosso
Pronostico Irlanda-Ungheria, segna Ferguson? Quanto paga un gol del giocatore della Roma© Getty Images
3 min

Inizia domani il cammino di qualificazione di Irlanda e Ungheria al Mondiale nordamericano del 2026. A giocare in trasferta sarà la nazionale allenata da Marco Rossi, reduce dal successo in amichevole sull’Azerbaigian. Una vittoria utile per uscire dal tunnel in cui si erano infilati i magiari: un pareggio e quattro sconfitte nelle precedenti cinque partite.

Parità a Dublino? Le quote del segno X

L’Irlanda si presenta al debutto nel girone F imbattuta da quattro partite l’ultima sconfitta rimediata all’Aviva Stadium di Dublino risale a un anno fa: 0-2 con la Grecia in Nations League.

Il fattore campo può dare una mano all’undici irlandese, pronto alla “battaglia” come lo è il romanista Evan Ferguson, visto in grande spolvero nelle prime due giornate di campionato. Il sogno del CT Hallgrimsson è di mettere fine alla lunga attesa del popolo irlandese e riportare i “Boys in Green” alla fase finale di un Mondiale: l’ultima volta nel 2002.
Le due nazionali si sono affrontate l’ultima volta a giugno 2024, in amichevole: finì 2-1 per l’Irlanda. Partita che corre sul filo dell’equilibrio, anche in lavagna.

In casi del genere il segno X va tenuto in considerazione: vale 3.05 per Cplay e Begamestar, 3 per Snai e 2.95 per BetFlag.

Per quanto concerne il numero di reti totali piace l’opzione “Multigol 1-2”, in lavagna a 1.95.

E se nel tabellino marcatori finisse proprio il nome di Evan Ferguson? L'attaccante si può giocare marcatore a 4 su Elabet; Cplay e Begamestar.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse