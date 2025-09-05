Pronostico Irlanda-Ungheria, segna Ferguson? Quanto paga un gol del giocatore della Roma

Inizia domani il cammino di qualificazione di Irlanda e Ungheria al Mondiale nordamericano del 2026. A giocare in trasferta sarà la nazionale allenata da Marco Rossi, reduce dal successo in amichevole sull’Azerbaigian. Una vittoria utile per uscire dal tunnel in cui si erano infilati i magiari: un pareggio e quattro sconfitte nelle precedenti cinque partite.
Parità a Dublino? Le quote del segno X
L’Irlanda si presenta al debutto nel girone F imbattuta da quattro partite l’ultima sconfitta rimediata all’Aviva Stadium di Dublino risale a un anno fa: 0-2 con la Grecia in Nations League.
Il fattore campo può dare una mano all’undici irlandese, pronto alla “battaglia” come lo è il romanista Evan Ferguson, visto in grande spolvero nelle prime due giornate di campionato. Il sogno del CT Hallgrimsson è di mettere fine alla lunga attesa del popolo irlandese e riportare i “Boys in Green” alla fase finale di un Mondiale: l’ultima volta nel 2002.
Le due nazionali si sono affrontate l’ultima volta a giugno 2024, in amichevole: finì 2-1 per l’Irlanda. Partita che corre sul filo dell’equilibrio, anche in lavagna.
In casi del genere il segno X va tenuto in considerazione: vale 3.05 per Cplay e Begamestar, 3 per Snai e 2.95 per BetFlag.
Per quanto concerne il numero di reti totali piace l’opzione “Multigol 1-2”, in lavagna a 1.95.
E se nel tabellino marcatori finisse proprio il nome di Evan Ferguson? L'attaccante si può giocare marcatore a 4 su Elabet; Cplay e Begamestar.