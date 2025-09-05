Pronostico Irlanda-Ungheria, segna Ferguson? Quanto paga un gol del giocatore della Roma

Inizia domani il cammino di qualificazione di Irlanda e Ungheria al Mondiale nordamericano del 2026. A giocare in trasferta sarà la nazionale allenata da Marco Rossi, reduce dal successo in amichevole sull’Azerbaigian. Una vittoria utile per uscire dal tunnel in cui si erano infilati i magiari: un pareggio e quattro sconfitte nelle precedenti cinque partite.