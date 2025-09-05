Qualificazioni Mondiali, Lettonia-Serbia: Nicolato come Calzona? Ecco il pronostico

Dopo Francesco Calzona , che con la sua Slovacchia ha battuto 2-0 la Germania , c'è un altro italiano cerca fortuna all’estero. Si tratta del CT Paolo Nicolato , che sta tentando l’impresa di qualificare, per la prima volta nella storia, la sua Lettonia alla fase finale di un Campionato Mondiale di calcio .

Under 2,5 oppure Over? I numeri dicono...

Nel gruppo K si lotta di fatto per la seconda poltrona, visto che l’Inghilterra sembra di un livello superiore e quindi irraggiungibile.

La Lettonia ha 4 punti in classifica con tre gare giocate, gli stessi della Serbia (due partite in archivio) che ospiterà domani pomeriggio a Riga.

La nazionale allenata da Dragan Stojkovic si presenta con un discreto biglietto da visita a questo importante incontro: è imbattuta da sei partite consecutive (due vittorie e quattro pareggi) e in quattro di queste ha chiusocon la porta imbattuta.

La Lettonia, che per la prima volta nella sua storia affronta la Serbia, ha pareggiato per 1-1 con l’Albania l’unica gara interna del girone fin qui disputata.

Dato in comune: cinque delle ultime sette partite giocate dalle due nazionali sono terminate con messimo due reti complessive.

Un altro Under 2,5 è offerto a 1.98 da Cplay e Begamestar, a 1.97 da LeoVegas. Quota di poco superiore rispetto a quella prevista per l’Over, che i bookie ritengono un po’ più probabile.

Tra gli esiti “alternativi” occhio al Multigol 1-2, reperibile mediamente a 1.60.