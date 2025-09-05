Pronostico Inghilterra-Andorra, a Birmingham c'è aria di goleada

Almeno 5 gol in partita? Le quote dell'Over 4,5

Nel dettaglio i “Tre Leoni” hanno prima battuto l’Albania per 2-0 e poi sono riusciti a ripetersi contro Lettonia (3-0) e Andorra (1-0) appunto mentre l’undici ospite oltre ad aver perso di misura contro la nazionale inglese non è riuscito ad evitare la sconfitta nelle restanti 3 partite disputate contro Serbia (3-0), Albania (3- 0) e Lettonia (1-0).

Per le quote non sembrano esserci dubbi su chi vincerà l’incontro, il segno 1 è in lavagna solamente a 1.01 mentre il “2” oscilla tra 30 e 90 volte la posta.

Anche l’Over 2,5 non sembra in discussione ma anche qui il premio risulta ancora contenuto. E allora, si può provare a guardare in direzione dell’Over 4,5 che regala una quota più alta: 1.67 su Cplay e Begamestar e NetBet.

Rigore “Si” o rigore “No”? La possibilità che uno dei 22 giocatori in campo commetta un fallo dentro la propria area di rigore è proposta mediamente a 2.80.