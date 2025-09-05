Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
ABBONATI
ABBONATI Leggi il giornale
ABBONATILeggi il giornale

Pronostico Inghilterra-Andorra, a Birmingham c'è aria di goleada

Al "Villa Park" non sembra esserci partita, tanto che la quota per il segno 1 è davvero irrisoria
Pronostico Inghilterra-Andorra, a Birmingham c'è aria di goleada© LAPRESSE
2 min

Nel gruppo K delle qualificazioni Mondiali va in scena il più classico dei testacoda. L’Inghilterra, capolista con 9 punti conquistati nelle prime 3 gare giornate, si appresta a ricevere Andorra ultima con zero punti totalizzati in 4 gare.

Almeno 5 gol in partita? Le quote dell'Over 4,5

Nel dettaglio i “Tre Leoni” hanno prima battuto l’Albania per 2-0 e poi sono riusciti a ripetersi contro Lettonia (3-0) e Andorra (1-0) appunto mentre l’undici ospite oltre ad aver perso di misura contro la nazionale inglese non è riuscito ad evitare la sconfitta nelle restanti 3 partite disputate contro Serbia (3-0), Albania (3- 0) e Lettonia (1-0).

Per le quote non sembrano esserci dubbi su chi vincerà l’incontro, il segno 1 è in lavagna solamente a 1.01 mentre il “2” oscilla tra 30 e 90 volte la posta.

Anche l’Over 2,5 non sembra in discussione ma anche qui il premio risulta ancora contenuto. E allora, si può provare a guardare in direzione dell’Over 4,5 che regala una quota più alta: 1.67 su Cplay e Begamestar e NetBet.

Rigore “Si” o rigore “No”? La possibilità che uno dei 22 giocatori in campo commetta un fallo dentro la propria area di rigore è proposta mediamente a 2.80.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse