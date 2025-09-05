Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Il Portogallo di Ronaldo è favorito contro l'Armenia: quote e consigli per le scommesse

A Yerevan l'undici lusitano cerca i primi tre punti nel gruppo F
Il Portogallo di Ronaldo è favorito contro l'Armenia: quote e consigli per le scommesse
2 min

Il Portogallo torna in campo dopo aver vinto l’8 giugno scorso la finale di Nations League contro la Spagna (2-2 al novantesimo). La partita in programma a Yerevan contro l’Armenia mette in palio i primi 3 punti validi per la qualificazioni ai prossimi Mondiali.

Le quote degli Over e le combo da tenere d'occhio

Osservando il ruolino di marcia della nazionale lusitana si nota come abbia perso soltanto una volta (1-0 contro la Danimarca) nelle ultime 10 gare (6 vittorie e 3 pareggi nei restanti 9 incontri).

Armenia decisamente non in forma, i padroni di casa nelle ultime 10 partite hanno fatto registrare 2 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte.

Quote alla mano è il Portogallo a partire con i favori del pronostico. Il segno 2 al termine del secondo tempo di gioco è proposto a 1.12 da Cplay e Begamestar, a 1.11 da Planetwin e a 1.10 da LeoVegas.

Quante reti verranno messe a segno in questo match? Secondo i principali bookmaker è molto probabile l’Over 2,5 (almeno 3 gol al termine del secondo tempo) offerto a 1.45. L’esito opposto invece è pagato circa 2.60.

Capitolo “combo”: 2+Over 2,5 paga 1.50 mentre l’accoppiata con l’Over 3,5 regala una quota pari a 2.23. Vale 1.60 invece l’esito “Team 2 segna in entrambi i tempi di gioco”.

