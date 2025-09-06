Pronostici Serie C, i consigli sulle principali partite del weekend

La Serie A e la B si fermano per gli impegni delle nazionali , riflettori puntati quindi sulla Serie C che propone nel weekend la terza giornata di campionato. Ecco l'analisi delle partite principali dei tre gironi e il pronostico per ciascuna di esse.

Girone A, cosa giocare in Vicenza-Arzignano

Nel girone A il big match va in scena al “Romeo Menti” di Vicenza. La squadra biancorossa, reduce dal pareggio a reti bianche ottenuto sul campo dell’Ospitaletto, affronta in casa un Arzignano che nelle precedenti due partite del torneo ha battuto sia il Brescia (2-1) che la Virtus Verona (3-2). La gara promette spettacolo, il Vicenza nell’ultima sfida disputata davanti al proprio pubblico ha sconfitto il per 5-0. Può starci il Goal al termine del secondo tempo: un'opzione offerta a 2.26 da Cplay e Begamestar, a 2.20 da Sisal.

Ad aver fatto bottino pieno nelle prime due giornate oltre all'Arzignano c'è la Pro Vercelli, che sfida in trasferta il Brescia. I bianconeri hanno in scia 3 partite (Coppa Italia inclusa) nelle quali hanno sempre realizzato 2 o 3 reti. Il Brescia viene dal 2-0 ottenuto a Trento, ok anche qui il Goal al novantesimo: quota di 2.07 su Cplay e Begamestar, di 2.10 su Elabet.

Girone B, la Juve Next Gen fa visita all'Ascoli

Nel girone B di Serie C il primo posto in solitaria dà fiducia all’Arezzo. Gli uomini di Bucchi vanno a caccia della terza vittoria contro la Vis Pesaro, che invece ha iniziato il campionato con due pareggi: 1-1 col Pineto fuori, 0-0 col Rimini in casa.

Negli ultimi tre precedenti l’Arezzo non è riuscito a segnare contro la Vis Pesaro, che a maggio ha eliminato i toscani dai playoff. Partita che si preannuncia combattuta, con massimo due reti totali. L'Under 2,5 è offerto a 1.46 da Cplay e Begamestar, a 1.48 da Sisal.

Da seguire anche la sfida tra Ascoli e Juventus Next Gen (sabato alle 17.30), appaiate a 4 punti in classifica. Più solidi i marchigiani, i bianconeri hanno in scia un doppio “Goal”. Può starci nell’occasione almeno una rete per parte: quota 2.15 su Cplay e Begamestar, 2.10 su Sisal. Nel derby Gubbio-Perugia c'è aria di Under 2,5, a 1.45.

Girone C, favorite Benevento e Catania

In testa alla classifica del girone C di Serie C ci sono 3 squadre a punteggio pieno. Tra queste spicca il Catania che con 7 reti all’attivo vanta anche il miglior attacco del torneo.

I siciliani questo fine settimana ricevono un Monopoli che in questa primissima parte del torneo ha collezionato 4 punti contro Cosenza (2-2) e Siracusa (2-1).

Il Catania nel doppio precedente della passata stagione ha battuto il Monopoli sia in casa (1-0) che in trasferta (2-1). Da provare il segno 1 al novantesimo, offerto a 1.56 da Cplay e Begamestar, a 1.55 da Elabet.

Il Benevento ha le carte in regola per vincere contro un Casarano che soltanto pochi giorni fa ha perso per 6-2 sul campo dell’Atalanta U23. Il match in programma al “Giuseppe Capozza” può far registrare l'Over 2,5: almeno tre reti in partita sono quotate a 1.90 da Cplay, Begamestar e Sisal.