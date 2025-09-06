Pronostico Sinner-Alcaraz, chi vince la finale degli US Open? Cosa dicono le quote

Una sfida totale. Domenica 7 settembre, alle ore 20.00 in Italia, si gioca la finale degli US Open 2025 , tra chi è scontato dirlo: Sinner contro Alcaraz . Una sorta di "bella" dopo Parigi (vittoria dello spagnolo) e Wimbledon (trionfo dell'altoatesino). Ecco le quote e il pronostico del match tra Sinner e Alcaraz .

Ecco chi parte favorito tra Sinner e Alcaraz

In palio c'è "non solo" il torneo ma anche la vetta del Ranking Atp, in caso di vittoria da parte di Alcaraz ci sarebbe il sorpasso ai danni di Sinner. Per Jannik è la quinta finale Slam consecutiva, che si accompagna ad un'altra statistica impressionante: 27 vittorie di fila sul cemento a livello Major.

Alcaraz "risponde" con una striscia di dodici vittorie consecutive inanellate dopo il ko con Sinner a Wimbledon. In questa edizione degli US Open non ha concesso un solo set ai suoi avversari. Nessuna pietà anche di un campione come Djokovic, battuto in semifinale appunto per 3 set a 0.

Chi vincerà questa finale tra i due tennisti più forti dell'era moderna? Secondo i bookmaker è Sinner ad avere qualche chance in più: la sua vittoria è offerta a 1.78 da Cplay e Begamestar, a 1.72 da Planetwin e Lottomatica. Alcaraz è quotato a 2.10 da Snai e Bet365, a 2.05 da BetFlag e GoldBet.

Sul cemento americano sarà battaglia, forse anche piuttosto lunga. Da valutare l'esito "Over 40.5" nel computo dei giochi totali. Un'ipotesi offerta a 1.80 da Cplay, Begamestar e Sisal.