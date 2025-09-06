Pronostico Turchia-Spagna, in palio il primato nel gruppo E

A distanza di soli tre giorni secondo giro di qualificazioni ai prossimi Mondiali per le nazionali inserite nel gruppo E. Un gruppo dove Spagna (3-0 alla Bulgaria all’esordio) e Turchia (3-2 alla Georgia) guidano appaiate la classifica dopo aver conquistato entrambe i primi 3 punti in trasferta.
Vince la Roja? La migliore quota per il segno 2
Agli iberici tocca la seconda esibizione esterna consecutiva ma, basta guardare il loro cammino degli ultimi due anni, per rendersi conto che non può certo essere questo un problema (per trovare una sconfitta delle “Furie Rosse” in una gara ufficiale, al novantesimo, bisogna tornare al 28 marzo 2023 quando nelle qualificazioni europee la Scozia riuscì a imporsi per 2-0).
E’ stato necessario specificare “al novantesimo” perché un ko c’è stato ma ai rigori, contro il Portogallo, nella recente finale che ha consegnato ai lusitani la Nations League.
La Turchia, si diceva, ha iniziato bene andando a vincere in Georgia ma dopo essere passata in vantaggio per 3-0 ha incassato 2 reti nella ripresa rischiando, in dieci dal 71’ per l’espulsione di Yilmaz, di farsi riagguantare.
Domenica sera si gioca per il primato nel girone ma, nonostante si giochi in uno stadio verosimilmente bollente, è la Spagna a partire ancora una volta favorita e non sembra si possa prescindere dal 2.
La vittoria della Roja è offerta a 1.53 da Cplay e Begamestar, a 1.52 da BetFlag, a 1.47 da LeoVegas.