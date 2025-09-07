Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Polonia-Finlandia, per le quote è favorita la nazionale di casa

Riflettori puntati anche sul match della Germania, che non può fallire dopo il flop con la Slovacchia
Polonia-Finlandia, per le quote è favorita la nazionale di casa© Getty Images
3 min

Nel gruppo G delle qualificazioni Mondiali sono state già giocate alcune partite. La situazione di classifica vede Olanda, Polonia e Finlandia in testa, appaiate, con 7 punti (ma gli “Orange” hanno una partita in meno) con Lituania e Malta già praticamente fuori dai giochi.

Polonia favorita: quanto vale l'1 per i bookie

Questa sera (20.45) è in programma Polonia-Finlandia e va da sè che si tratta di un vero e proprio spareggio per un posto al Mondiale (dando per probabile la qualificazione dell’Olanda).

Due sono gli elementi da considerare. Il primo è che la Finlandia ha già giocato contro l’Olanda, in casa, perdendo 2-0 mentre la Polonia ha giocato a Rotterdam qualche giorno fa pareggiando 1-1. Il secondo è che all’andata la Finlandia si è imposta sui polacchi per 2-1 e poichè gli scontri diretti fanno la differenza stasera la Polonia deve soltanto vincere, magari con più di una rete di scarto.

Obbligatorio l’1, pagato 1.56 da Cplay e Begamestar, 1.55 da Snai, 1.50 da Bwin.

Una combo per Germania-Irlanda del Nord

L’esordio della Germania in queste qualificazioni mondiali non poteva essere peggiore. Un avvio da incubo con i tedeschi sconfitti 2-0 in Slovacchia e costretti già ad inseguire.

Nagelsmann avrà l’occasione di farsi perdonare ma la pressione è altissima e bisognerà non farsi schiacciare dalla tensione.

Di fronte, stasera a Colonia, ci sarà un’Irlanda del Nord vittoriosa in trasferta a Lussemburgo (3-1) e quindi anch’essa prima in classifica.

Un'avversaria sicuramente abbordabile per Kimmich e compagni che non possono più concedersi passi falsi e, soprattutto, hanno bisogno di qualche rete in più.

Da provare la combo 1+Over 2,5, a 1.45 su Cplay e Begamestar e Elabet.

