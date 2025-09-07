Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Israele-Italia, quote e pronostico: Azzurri favoriti a Debrecen

Risultato fondamentale per il secondo posto nel girone, Gattuso cerca conferme dopo la larga vittoria sull'Estonia
Israele-Italia, quote e pronostico: Azzurri favoriti a Debrecen© LAPRESSE
2 min

Un debutto positivo a metà quello di Gennaro Gattuso sulla panchina dell’Italia non solo perché a metà gara la sfida di qualche giorno fa contro l’Estonia era ferma sullo 0-0 ma anche perché lo spessore modesto degli avversari non permette di valutare appieno il 5-0 finale. Quello che più contava, comunque, erano i 3 punti e quelli sono arrivati permettendo agli Azzurri di mantenere in piedi il discorso qualificazione.

Vince l'Italia? Ecco le quote dei bookie per il segno 2

Un discorso che prevede una ulteriore verifica. Sul campo neutro di Debrecen, in Ungheria, la nazionale di “Ringhio” dovrà infatti vedersela con Israele che è reduce dalla trasferta in Moldavia vinta 4-0 (l’Italia, in casa, si è aggiudicata la stessa sfida “soltanto” per 2-0).

Sempre Israele è al momento seconda in classifica con 9 punti (ma anche una partita in più giocata rispetto agli Azzurri) e il risultato di stasera diventa quindi fondamentale anche in ottica piazza d’onore (al primo posto c’è la Norvegia a punteggio pieno con 12 punti) visto che, in caso di arrivo in parità, la differenza la faranno gli scontri diretti.

Israele ha messo fin qui a segno 11 reti incassandone 6 mentre l’Italia è a quota 7 reti all’attivo e 3 al passivo.

Sulla carta questa sarebbe una partita senza storia e, probabilmente, è giusto considerarla come tale. Fiducia al segno 2, offerto a 1.42 da Cplay e Begamestar, a 1.40 da Betway e 888Sport.

