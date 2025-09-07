Pronostico Grecia-Danimarca, ecco l'esito che si lascia preferire

Ben 16 tiri totali (di cui, però solo 2 nello specchio della porta), 13 calci d’angolo a 4 più il 74% di possesso palla. Anche così, complice un po’ di sfortuna, la Danimarca all’esordio in queste qualificazioni non è andata oltre lo 0-0 in casa contro la Scozia.
Segnano entrambe? Ecco le migliori quote per l'esito Goal
Adesso, per il bis, vola in Grecia per affrontare una nazionale che tre giorni fa ha battuto 5-1 la Bielorussia (avversaria non certo irresistibile).
Più che questo risultato per gli ellenici contano forse le 3 vittorie precedenti e la splendida Nations League disputata, chiusa con la promozione in League A.
In teoria l’1 non andrebbe trascurato ma è il Goal l’esito che si lascia preferire.
Uno sguardo alle quote dei bookmaker per l'esito che, appunto, prevede almeno una rete per parte: a 1.87 sulla lavagna di Elabet, 1.90 su Cplay e Begamestar.