Qualificazioni Mondiali, una combo per Croazia-Montenegro

Anche il gruppo L in evidenza stasera nell’altro giro di gare di qualificazione ai prossimi Mondiali . In questo girone, con già cinque partite giocate, la Repubblica Ceca è al comando con 12 punti seguita dalla Croazia (che ha 3 incontri all’attivo ed è a punteggio pieno) che precede il Montenegro (4 turni, 2 vittorie e 2 sconfitte) più Isole FarOer e Gibilterra che non possono accampare alcuna pretesa.

Gli esiti da tenere d'occhio: si parte dall'1

La rincorsa della Croazia al primo posto (che regala il biglietto per l’accesso diretto alla fase finale della più prestigiosa competizione intercontinentale) riparte, dopo lo striminzito 1-0 di qualche giorno fa a Torshavn, dal match con il Montenegro che viene dal doppio 0-2 rimediato, all’andata e al ritorno, contro la Repubblica Ceca.

In mezzo il pareggio per 2-2 contro la modestissima Armenia, un risultato che completa il quadro su una nazionale che evidenzia grossi limiti, sia di gioco che di mezzi tecnici.

Al contrario la Croazia, nonostante abbia disputato soltanto 3 partite di qualificazione, fa registrare ben 13 reti realizzate a fronte di un solo gol subìto, rimediato nel 5-1 con cui Kramaric e compagni hanno facilmente liquidato la pratica Repubblica Ceca.

Anche questo risultato, confrontato con i due ko del Montenegro, fornisce una chiara indicazione su come potrebbe andare a finire la sfida di stasera a Zagabria.

Il segno 1 non sembra in discussione con NoGol e Over 2,5 abbastanza affidabili per un abbinamento.

La vittoria della Croazia vale 1.17 per Cplay e Begamestar, 1.19 per Sisal. Il No Goal è offerto a 1.48 da Cplay e Begamestar, a 1.57 da Sisal.

L'Over 2,5 infine è pagato 1.57 da Cplay, 1.55 da LeoVegas e 1.50 da Snai.