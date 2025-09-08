Svizzera-Slovenia, quote e pronostico: quanto vale la vittoria di Akanji e compagni

Vince la Svizzera? Cosa dicono le quote

La seconda esibizione degli elvetici è in casa contro una Slovenia che, nel match casalingo di apertura, è riuscita a riagguantare al 90’ la Svezia che era passata due volte in vantaggio (2-2 il punteggio finale).

La nazionale slava ha mostrato grande carattere ma adesso l’avversaria è diversa e questo da solo potrebbe non bastare.

Akanji e compagni hanno disputato una Nations League disastrosa (non hanno vinto nessuna delle 6 partite disputate pareggiandone 2 e perdendo le rimanenti 4) ma poi la nazionale guidata da Yakin ha invertito completamente la rotta vincendo le ultime 3 amichevoli disputate (nell’ordine ha battuto Lussemburgo, Messico e Usa) prima di incontrare il Kosovo.

Contro la Slovenia possono arrivare altri 3 punti, ok il segno 1: quota 1.43 su Cplay e Begamestar, 1.45 su GoldBet e Lottomatica.