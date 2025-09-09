Qualificazioni Europei Under 21, il pronostico di Macedonia-Italia

Missione compiuta! La nazionale italiana Under 21 fa il suo esordio nel suo girone di qualificazione europeo battendo 2-1 il Montenegro , reuperando lo svantaggio iniziale (0-1 al 4’) e ribaltando il risultato con 2 reti nella ripresa.

Macedonia-Italia, migliori quote e consigli

Una vittoria che consente ai ragazzi di Baldini di eguagliare i successi di Polonia e Svezia, le due vere avversarie per la conquista di uno dei primi due posti nel gruppo E (quelli che, direttamente o attraverso la classifica delle seconde arrivate, portano alla fase finale del 2027).

Se il primo impegno è stato superato con qualche brivido, il secondo (quello del pomeriggio di oggi), nonostante si giochi in trasferta, non dovrebbe comportare eccessivi patemi.

Gli Azzurrini scendono infatti in campo a Bitola per affrontare la Macedonia del Nord che, all’esordio, ha perso 3-0 in Polonia prendendo gol ad ognuno dei tre tiri arrivati nello specchio della porta. I giovani calciatori slavi non vincono da 8 partite di fila (3 pareggi e 5 sconfitte) con le due vittorie arrivate in precedenza contro le modestissime rappresentative di Gibilterra e Moldavia.

Il 2 non sembra assolutamente in discussione e il NoGoal, sfuggito qualche giorno fa, stavolta ha buone chances di farsi vedere.

Capitolo quote. La vittoria dell'Italia si gioca a 1.24 su Cplay e Begamestar, a 1.22 su Sisal. Il NoGoal è offerto a 1.56 da Cplay e Begamestar, a 1.50 da Elabet.