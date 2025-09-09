Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Pronostico Serbia-Inghilterra, che sfida tra Vlahovic e Kane

L'analisi del match, in programma a Belgrado, tra le due nazionali più forti del gruppo K
Pronostico Serbia-Inghilterra, che sfida tra Vlahovic e Kane© EPA
2 min

Il gruppo K è decisamente più avanti per quanto riguarda il numero di partite giocate e qui al comando c’è l’Inghilterra (con 12 punti in 4 partite) seguita dalla Serbia (7 punti ma in 3 gare) e dall’Albania (a quota 5 dopo 4 turni) con Lettonia e Andorra ovviamente già fuori dai giochi.

Quante reti a Belgrado? Ecco il consiglio

Stasera si gioca a Belgrado la sfida tra le due più accreditate alla qualificazione dove l’incertezza riguarda esclusvamente la nazionale che finirà prima (andando direttamente al Mondiale) e la nazionale che chiuderà al secondo posto (giocandosi agli spareggi il biglietto per Canada, Usa e Messico).

I 12 punti fin qui conquistati da Kane e compagni sono arrivati contro Andorra (1-0 e 2-0), Albania (2-0 in casa) e Lettonia (3-0 sempre in casa) mentre la Serbia ha fatto 0-0 con l’Albania a Tirana, 3-0 in casa contro Andorra e 1-0 in Lettonia.

Per entrambe punteggi striminziti contro avversarie modeste. Occhio all’Under 2,5. Un esito offerto a 1.62 da Cplay e Begamestar, a 1.60 da Bwin e Sisal.

Tutte le news di Scommesse