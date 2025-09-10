Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
ABBONATI
ABBONATI Leggi il giornale
ABBONATILeggi il giornale

Pronostico West Ham-Tottenham, vincono gli Spurs? Cosa dicono le quote

Sabato riparte la Premier League e quello del London Stadium è uno dei match sotto i riflettori
Pronostico West Ham-Tottenham, vincono gli Spurs? Cosa dicono le quote© Getty Images
3 min

La parentesi dedicata alle nazionali (una sei giorni all’insegna delle qualificazioni mondiali) si è conclusa e all’orizzonte cominciano ad intravedersi i campionati.

Vince il Tottenham? Le migliori quote per il 2

Sabato riparte la Premier League con il Liverpool da solo, a punteggio pieno, al comando dopo 3 partite inseguito dal Chelsea (che ha 7 punti) e poi un quintetto di squadre tutte a una lunghezza dai “Blues”.

In questa terza posizione c’è anche il Tottenham che, dopo aver espugnato (2-0 al City) l’Etihad Stadium, è crollato in casa sette giorni dopo (0-1) contro il Bournemouth.

Un ko che ha fermato l’avvio di stagione effervescente degli “Spurs” (dopo la conquista dell’Europa League era arrivata, a metà agosto, anche la conquista della Supercoppa europea a spese, nientemeno, del Psg) ridimensionandone un po’ le ambizioni.

Il test per capire meglio dove potranno arrivare Vicario e compagni arriva già questo sabato con la trasferta (si fa per dire perché si resta a Londra) sul campo del West Ham che, dopo aver perso le prime due di campionato contro Sunderland e Chelsea (più l’eliminazione dalla Efl Cup per mano dei Wolves), prima della sosta ha sbancato Nottingham andando a vincere lì per 3-0.

Un episodio isolato o un segnale di ripresa? Proviamo per il momento a propendere per la prima ipotesi dando fiducia, sabato, al Tottenham.

Il 2 degli Spurs è offerto a 2.10 da Cplay e Begamestar, a 2.07 da Unibet. L'1 degli Hammers vale 3.30 per Bet365 e 888Sport, 3.25 per AdmiralBet.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse