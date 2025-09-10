Premier League, 4ª giornata: cosa giocare in Arsenal-Nottingham Forest

La partita nel complesso era stata equilibrata ma, a 7 minuti dal 90’, Szoboszlai ha fatto centro regalando la vittoria al Liverpool e costringendo l’ Arsenal a restare a quota 6 punti facendosi superare dal Chelsea e facendosi agganciare al terzo posto da Everton, Sunderland e Bournemouth (insieme al Tottenham che è rimasto anch’esso dov’era).

Arsenal favorito: ecco quanto vale l'1 per i bookie

Se, come si pensava all’inizio, la sfida per il titolo quest’anno era proprio tra “Reds” e “Gunners” (ma attenzione ai “Blues” di Enzo Maresca) allora è evidente che il primo round si è chiuso a favore dell’undici guidato da Arne Slot.

Sono state però giocate soltanto tre partite e, evidentemente, è presto per emettere verdetti ma il successo del Liverpool prima della sosta per le nazionali è un chiaro segnale al campionato. L’Arsenal riparte nel fine settimana che sta arrivando dalla sfida di sabato, a ora di pranzo, con il Nottingham.

Un “Forest” che non è certo partito con il piede giusto collezionando, nei primi 270 minuti di gioco, una vittoria (3-1 all’esordio al Brentford, un pareggio (1-1 contro il Crystal Palace) e un ko (0-3 in casa contro il West Ham). In totale 4 punti conquistati con 4 reti realizzate e 5 subìte. Non proprio il miglior biglietto da visita per la trasferta all’Emirates dove l’Arsenal (6 reti all’attivo contro una sola al passivo), avrà sicuramente voglia (e necessità) di conquistare l’intera posta in palio.

In sintonia con le quote il segno 1 sembra ci possa davvero stare. La vittoria dei Gunners è pagata 1.38 da Cplay e Begamestar, 1.36 da Bet365 e 888Sport.