Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
ABBONATI
ABBONATI Leggi il giornale
ABBONATILeggi il giornale

Newcastle-Wolves, statistiche e pronostico: prima vittoria per Tonali e compagni?

Sfida tra due formazioni che si trovano nei bassifondi della classifica: urge un immediato cambio di rotta
Newcastle-Wolves, statistiche e pronostico: prima vittoria per Tonali e compagni?© EPA
2 min

Tra le partite in programma nel pomeriggio di sabato, si fa notare Newcastle-Wolves, non certo per la posizione di classifica delle due squadre ma, al contrario, per la presenza di entrambe nei bassifondi della graduatoria.

Newcastle favorito secondo i bookmaker

Da tempo il Newcastle non partiva così male. Due soli punti conquistati nelle prime 3 giornate avendo perso in casa 2-3 con il Liverpool (e questo ci poteva anche stare) ma pareggiando, prima e dopo e a reti inviolate, contro Aston Villa e Leeds.

Un bottino sicuramente magro ma comunque migliore di quello raccolto dai Wolves che fin qui non hanno... raccolto proprio nulla.

Tre partite e 3 ko in avvio di Premier per i “Lupi” che sabato, contro una formazione che ha necessità di far punti (e che è migliore, almeno sulla carta, sotto il profilo tecnico e qualitativo) non sembra abbiano troppe chances di invertire la rotta.

Il campionato inglese riesce spesso a regalare sorprese ma il Newcastle, in quest’ottica, sembra aver già dato. Fiducia al segno 1.

La vittoria di Tonali e compagni è proposta a 1.44 da Cplay e Begamestar, a 1.42 da Snai e LeoVegas.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse