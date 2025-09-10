Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Pronostico Brentford-Chelsea, Maresca "vede" la vetta della classifica

Ancora un derby per i Blues che con sette punti inseguono in classifica il Liverpool
Pronostico Brentford-Chelsea, Maresca "vede" la vetta della classifica
2 min

Prima Crystal Palace, poi West Ham e Fulham. Con il Brentford, sabato sera, saranno quattro i derby londinesi disputati dal Chelsea nei primi 4 turni di campionato.

Ecco le quote più alte per il segno "2"

I primi 3, per i “Blues” si sono chiusi senza sconfitte (un pareggio all’esordio e due vittorie convincenti a seguire) portando la formazione di Enzo Maresca ad occupare da sola il secondo posto a -2 dal Liverpool capolista.

Il Brentford ha battuto l’Aston Villa ma prima e dopo ha rimediato due ko e questo match, alla ripresa del campionato, potrebbe riservare un’altra delusione.

Il Chelsea parte favorito, inevitabile il 2 offerto a 1.73 da Cplay e Begamestar, a 1.72 da AdmiralBet e a 1.70 da Snai.

