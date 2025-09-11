Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
ABBONATI
ABBONATI Leggi il giornale
ABBONATILeggi il giornale

Pronostico Heidenheim-Dortmund: la Juventus studia i suoi euro-avversari

Sabato l'impegno dei gialloneri in Bundesliga, poi martedì la sfida in Champions contro i bianconeri di Tudor
Pronostico Heidenheim-Dortmund: la Juventus studia i suoi euro-avversari© EPA
2 min

In Bundesliga all’inseguimento del trio di testa c’è il Borussia Dortmund che riprende la sua corsa in campionato con una trasferta possibile.

Dortmund favorito: le migliori quote per il 2

Sabato pomeriggio, infatti, i BVB saranno di scena a Heidenheim contro una formazione che dopo due turni è ancora ferma a quota zero punti in classifica (ko rimediati contro Wolfsburg e Lipsia).

Il Dortmund, che martedì sfiderà la Juventus all'esordio in questa edizione di Champions League, ha pareggiato 3-3 all’esordio contro il St.Pauli (ma era in vantaggio 3-1 all’85’ quando è rimasto in 10 subendo poi 2 reti in 3 minuti tra l’86’ e l’89’) e ha battuto 3-0 l’Union nel turno successivo.

Il 2 sembra una scelta obbligata ed è anche il segno più appoggiato da tutti i bookmaker.

Il blitz dei gialloneri si può giocare a 1.55 su Cplay e Begamestar, a 1.54 su LeoVegas, a 1.53 su BetFlag.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse