Pronostico Bayern-Amburgo, quale Over giocare? Ecco il consiglio

Il segno 1 non sembra in discussione, doveroso guardare altrove per disporre di una quota non irrisoria
Pronostico Bayern-Amburgo, quale Over giocare? Ecco il consiglio
2 min

Il sabato di Bundesliga si chiude con il Bayern che riceve l’Amburgo, ovvero il leone che affronta il topolino.

Almeno quattro gol in Bayern-Amburgo? Ecco le quote

I bavaresi hanno strapazzato (e non rende neanche l’idea) 6-0 il Lipsia alla prima uscita in campionato ma c’è da aggiungere che nel secondo turno sono poi andati a vincere 3-2 sul campo dell’Augsburg (incassando 2 reti e questa è una notizia).

Prima dell’inizio del campionato Kane e compagni hanno anche conquistato la Supercoppa di Germania battendo 2-1 lo Stoccarda.

Gli anseatici hanno invece chiuso al secondo posto la Zweite Liga lo scorso anno guadagnandosi la promozione nella massima serie ma hanno pareggiato all’esordio 0-0 a M’gladbach perdendo poi in casa 0-2 con il St.Pauli.

Il dubbio a questo punto è soltanto uno. Con... l’1 che non sembra in discussione, quale Over bisognerà scegliere per disporre di una quota non irrisoria?

Già l’Over 3,5 potrebbe bastare: quota 1.55 su Cplay e Begamestar, 1.52 su Sisal e 1.50 su Snai.

