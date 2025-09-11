Bundesliga, il pronostico di Mainz-Lipsia: due esiti sembrano ok

Le prime due giornate di campionato per il Mainz non sono certo state il massimo. Una sconfitta in casa per mano del Colonia (0-1) all’esordio più un pareggio per 1-1 a Wolfsburg nel turno successivo. Un solo punto conquistato in 180 minuti che però, è doveroso sottolinearlo, è arrivato giocando in mezzo il playoff per l’accesso alla Conference League con il Rosenborg (1-2 in Norvegia all’andata e 4-1 al ritorno con qualificazione assicurata).

Combo Goal+Over 2,5: quanto vale per i bookie

L’avvio del Lipsia non poteva essere peggiore (come non poteva essere peggiore il primo avversario di Bundesliga di questa stagione). I “Rot Bullen” hanno infatti iniziato il torneo all’Allianz Arena contro il Bayern rimediando un tennistico 0-6 che non richiede ulteriori commenti.

Decisamente meglio la prova d’appello successiva con un 2-0 casalingo rifilato all’Hedenheim. Sabato, alla ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali, Mainz e Lipsia saranno di fronte nel tentativo di dare ulteriore impulso alla propria classifica e la sfida, anche in funzione dei due risultati precedenti, appare quanto mai incerta e equilibrata e anche le quote non si sbilanciano troppo su quale delle due squadre può essere considerata favorita.

Amiri e compagni hanno iniziato con due esiti Under 2,5 consecutivi mentre il Lipsia ha collezionato un super Over iniziale (senza segnare) e un Under 2,5 alle seconda esibizione.

Forse si potrebbe provare a guardare in direzione di Goal e/o Over 2,5, anche legandoli in una combo: quota 1.77 su Cplay e Begamestar, 1.85 su Sisal.