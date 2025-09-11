Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
ABBONATI
ABBONATI Leggi il giornale
ABBONATILeggi il giornale

Bundesliga, il pronostico di Mainz-Lipsia: due esiti sembrano ok

I bookmaker non si sbilanciano troppo su quale delle due squadre può essere considerata favorita
Bundesliga, il pronostico di Mainz-Lipsia: due esiti sembrano ok© Getty Images
3 min

Le prime due giornate di campionato per il Mainz non sono certo state il massimo. Una sconfitta in casa per mano del Colonia (0-1) all’esordio più un pareggio per 1-1 a Wolfsburg nel turno successivo. Un solo punto conquistato in 180 minuti che però, è doveroso sottolinearlo, è arrivato giocando in mezzo il playoff per l’accesso alla Conference League con il Rosenborg (1-2 in Norvegia all’andata e 4-1 al ritorno con qualificazione assicurata).

Combo Goal+Over 2,5: quanto vale per i bookie

L’avvio del Lipsia non poteva essere peggiore (come non poteva essere peggiore il primo avversario di Bundesliga di questa stagione). I “Rot Bullen” hanno infatti iniziato il torneo all’Allianz Arena contro il Bayern rimediando un tennistico 0-6 che non richiede ulteriori commenti.

Decisamente meglio la prova d’appello successiva con un 2-0 casalingo rifilato all’Hedenheim. Sabato, alla ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali, Mainz e Lipsia saranno di fronte nel tentativo di dare ulteriore impulso alla propria classifica e la sfida, anche in funzione dei due risultati precedenti, appare quanto mai incerta e equilibrata e anche le quote non si sbilanciano troppo su quale delle due squadre può essere considerata favorita.

Amiri e compagni hanno iniziato con due esiti Under 2,5 consecutivi mentre il Lipsia ha collezionato un super Over iniziale (senza segnare) e un Under 2,5 alle seconda esibizione.

Forse si potrebbe provare a guardare in direzione di Goal e/o Over 2,5, anche legandoli in una combo: quota 1.77 su Cplay e Begamestar, 1.85 su Sisal.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse