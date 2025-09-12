Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Kean contro McTominay: il pronostico di Fiorentina-Napoli

L'analisi della sfida in programma sabato sera al Franchi tra gli uomini di Pioli e quelli di Conte
Kean contro McTominay: il pronostico di Fiorentina-Napoli© LAPRESSE
4 min

Il super sabato di Serie A si chiude con Fiorentina-Napoli. Pioli dopo due pareggi in trasferta (Cagliari e Torino) cerca il primo successo, che sarebbe di prestigio, contro i campioni in carica di Conte, vittoriosi contro Sassuolo e Cagliari (zero gol al passivo). Ecco chi è favorito tra Fiorentina e Napoli secondo i bookmaker.

Quote 1X2 finale e marcatori

Può e deve crescere la Fiorentina, che aspetta i primi gol in campionato da Moise Kean, protagonista in azzurro con una doppietta a Israele. Il bomber viola è uno dei protagonisti più attesi anche dai bookie: Cplay e Begamestar bancano a 4 un suo gol durante il match, su Elabet l'offerta scende invece a 3.70.

Il Napoli, in attesa di capire chi potrà essere il suo vero bomber in assenza di Lukaku, si gode un McTominay già in forma smagliante. Lo scozzese che "segna o fa assist" è a 2.66 sulle lavagne di Cplay, Begamestar e NetBet.

Lo scorso anno il Napoli vinse sia all'andata che al ritorno contro i viola. Il terzo successo di fila dei partenopei è offerto a 2.26 da Cplay e Begamestar, a 2.25 da BetFlag e a 2.20 da Bwin.

L'1 della Fiorentina è pagato 3.45 da Eurobet, Betsson e Netwin. In una sfida del genere, a prescindere dal risultato finale, si può immaginare almeno una rete per tempo.

L'esito Over 0,5 1° tempo+Over 0,5 2° tempo si può giocare a 1.96 su Cplay e Begamestar, a 1.93 su Sisal.

 

