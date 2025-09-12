Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Pronostico Siviglia-Elche, ecco l'esito da provare

Chi è favorito nell'anticipo di Liga? Scopriamolo attraverso le quote dei bookmaker
Pronostico Siviglia-Elche, ecco l'esito da provare© EPA
2 min

L’avvio di stagione, come tutta la precedente (chiusa al quart’ultimo posto a un solo punto dalla retrocessione), non era stato esaltante con due ko di fila contro Athletic Bilbao e Getafe ma poi, prima della sosta, è arrivato il 2-0 sul campo del Girona che ha dato un po’ di fiducia al Siviglia.

Vince il Siviglia? Le quote dei bookie per il segno 1

Un Siviglia che ha deciso di migliorare il proprio organico con un paio di innesti di qualità, seppur... stagionati. E così stasera, nell’anticipo con la matricola Elche (imbattuta con 5 punti frutto dei pareggi con Betis e Atletico Madrid più la vittoria sul Levante), dovrebbero fare il loro esordio Alexis Sanchez e Cesar Azpilicueta che portano al Ramon Sanchez Pizjuan un bagaglio enorme di esperienza.

Basterà per fare la differenza? Staremo a vedere. Intanto intriga comunque l’1 che vale 1.84 per Cplay e Begamestar, 1.81 per LeoVegas.

