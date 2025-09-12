Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Juve-Inter, chi vince il derby d'Italia? Quote e pronostico, anche sull'MVP

Gioco aperto sull'atteso match, sulla carta molto equilibrato, tra bianconeri e nerazzurri
Juve-Inter, chi vince il derby d'Italia? Quote e pronostico, anche sull'MVP
3 min

Juve-Inter alle 18 e Fiorentina-Napoli in serata. Fioccano i big match nel sabato di Serie A e dunque si entra nella prima fase calda della stagione, quella che contempla l’esordio nelle Coppe europee

Primo tempo in parità in Juve-Inter? Le quote dei bookie

Al derby d’Italia ci arriva meglio la Juventus di Tudor, che ha battuto Parma e Genoa, l’Inter invece deve tornare la macchina quasi perfetta ammirata contro il Torino al debutto.
Fin qui doppio No Goal e Under 2,5 per i bianconeri, al contrario Chivu viaggia a marce più alte dal punto di vista del divertimento. Opposti anche i numeri di metà gara delle due formazioni.
La Juve va a braccetto con l’X primo tempo, esito che invece l’Inter ha accuratamente “evitato”. Limitando il pronostico alla sola prima frazione, si può ipotizzare un risultato di parità al riposo . Solitamente in partite del genere, almeno nei primi 45 minuti, prevalgono equilibrio e prudenza.

L'X primo tempo è a 2.03 sulle lavagne di Cplay e Begamestar, 2.02 su Elabet. Il segno X finale rende mediamente 3 volte la posta.

MVP, ecco due opzioni dalla quota alta

MVP di Juve-Inter cercasi. Gioco aperto sul giocatore che, al termine del derby d'Italia, riceverà il premio come miglior giocatore dell'incontro.

Le scelte più "ovvie" corrispondono agli attaccanti, Lautaro Martinez e Jonathan David, entrambi offerti a 6.

Per chi cerca opzioni con quote più alte ne vanno segnalate due: Bremer e Barella. Per ciascuno di loro, l'offerta si attesta a 25 sulle lavagne di Cplay, Begamestar e Sisal.

Tutte le news di Scommesse