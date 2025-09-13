Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Pronostico Milan-Bologna, Allegri e Italiano ripartono da "tre"

Per i rossoneri è una sorta di rivincita dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia contro gli emiliani
Pronostico Milan-Bologna, Allegri e Italiano ripartono da "tre"© Getty Images
2 min

Un ko, seguito da una vittoria. Così nelle prime due giornate Milan e Bologna, contrapposte in un confronto che promette divertimento, al netto di qualche assenza pesante su entrambi i fronti (Leao e Immobile). Ecco quote e pronostico di Milan-Bologna, grande appuntamento di domenica 14 settembre alle 20.45.

Fin qui doppio No Goal per il Bologna ma al Meazza...

Il fatto di avere 3 punti in classifica dopo 2 giornate non è l'unico dato che accomuna Milan e Bologna. Siamo in presenza di due squadre che fin qui sono andate a braccetto con l’X primo tempo.

Doppio No Goal e Under 1,5 per i rossoblù, un trend che sulla carta dovrebbe subire una sterzata nel match di San Siro.

I bookmaker ritengono plausibile che entrambe possano andare a segno, ipotesi confortata dalla presenza di due giocatori di qualità come Pulisic e Orsolini.

L'esito Goal si gioca a 1.78 su Cplay e Begamestar, a 1.75 su Sisal.

MVP di Milan-Bologna

Puntate aperte anche sul miglior giocatore in campo. Uno come Modric (a quota 10) ha tutti i requisiti per essere eletto l'MVP del match. Il neo acquisto milanista Nkunku gode di ottima considerazione da parte dei bookie e paga 6.50.

Sponda Bologna il sopra citato Orsolini, a quota 9, rappresenta il maggiore indiziato.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse