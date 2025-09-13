Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Pronostico Cagliari-Parma, sfida sulla carta equilibrata: quote e consigli

L'analisi del match che apre il super sabato di Serie A
Pronostico Cagliari-Parma, sfida sulla carta equilibrata: quote e consigli
3 min

In Cagliari-Parma (ore 15) i punti pesano in chiave salvezza. Per loro un punto a testa nei primi 180 minuti, avendo affrontato squadre di livello superiore.

Quanti gol segna il Cagliari? Ecco il consiglio

Il testa a testa odierno si preannuncia equilibrato, con i sardi favoriti in partenza dalle quote. Il segno 1 è offerto a 2.22 da Cplay e Begamestar, a 2.20 da Bet365, a 2.18 da NetBet. Il 2 del Parma invece è pagato 3.45 da Cplay, 3.50 da LeoVegas e 3.30 da Bwin

Tuttavia più che sull’esito finale, in un match del genere, vale forse la pena orientarsi su una giocata “Multigol”.
L’ipotesi che i sardi possano mettere a segno uno o due gol (Multigol Casa 1-2) è proposta a 1.61 da Cplay e Begamestar, a 1.58 da Elabet.

