Pronostici Liga, il Maiorca di Muriqi rischia in casa dell'Espanyol

Sette punti per i padroni di casa, solo uno per la squadra dell'ex laziale
Pronostici Liga, il Maiorca di Muriqi rischia in casa dell'Espanyol
2 min

Un solo punto in tre partite per il Maiorca che ha però giocato contro Barcellona, Celta Vigo (qui il pareggio per 1-1) e Real Madrid mentre l’Espanyol di punti ne ha messi insieme 7 battendo Atletico Madrid e Osasuna (in casa) con in mezzo il pareggio per 2-2 sul campo della Real Sociedad.

Vince l'Espanyol? Che quota per l'1

LaLiga propone come posticipo proprio la sfida tra queste due formazioni con i catalani che davanti al proprio pubblico vogliono centrare la terza vittoria di fila.

Una vittoria che proietterebbe i biancoblù al secondo posto in classifica (dietro il Real Madrid a punteggio pieno con 12 punti). La squadra dell'ex laziale Muriqi farà di tutto per resistere (la posizione di classifica lo impone) ma non sarà facile.

Alla fine potrebbe/dovrebbe scapparci il segno 1. La vittoria dell'Espanyol è quotata a 2.20 da Cplay e Begamestar, a 2.15 da Snai, a 2.10 da Bwin.

