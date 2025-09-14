Pronostici Liga, il Maiorca di Muriqi rischia in casa dell'Espanyol

Un solo punto in tre partite per il Maiorca che ha però giocato contro Barcellona, Celta Vigo (qui il pareggio per 1-1) e Real Madrid mentre l’Espanyol di punti ne ha messi insieme 7 battendo Atletico Madrid e Osasuna (in casa) con in mezzo il pareggio per 2-2 sul campo della Real Sociedad.
Vince l'Espanyol? Che quota per l'1
LaLiga propone come posticipo proprio la sfida tra queste due formazioni con i catalani che davanti al proprio pubblico vogliono centrare la terza vittoria di fila.
Una vittoria che proietterebbe i biancoblù al secondo posto in classifica (dietro il Real Madrid a punteggio pieno con 12 punti). La squadra dell'ex laziale Muriqi farà di tutto per resistere (la posizione di classifica lo impone) ma non sarà facile.
Alla fine potrebbe/dovrebbe scapparci il segno 1. La vittoria dell'Espanyol è quotata a 2.20 da Cplay e Begamestar, a 2.15 da Snai, a 2.10 da Bwin.