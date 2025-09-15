Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Serie C, il pronostico di Cittadella-Vicenza

L'analisi del derby veneto in programma stasera al Tombolato
Serie C, il pronostico di Cittadella-Vicenza© Getty Images
Posticipo stasera anche nel girone A della serie C con il Cittadella che riceve il Vicenza. I biancorossi riprovano quest’anno la scalata alla serie B dopo che, nella passata stagione, si sono dovuti arrendere nella semifinale playoff venendo estromessi dalla Ternana (0-0 in casa, 1-3 al Liberati).

Chi vince il derby? Ecco il consiglio

I primi tre turni di campionato si sono chiusi con un bilancio di 2 vittorie (casalinghe) e un pareggio a reti inviolate (in trasferta) mentre il Cittadella ha pareggiato la prima, ha vinto la seconda e ha perso la terza (segnando almeno una rete in tutte e tre le esibizioni).

Il Vicenza di reti ne ha messe complessivamente a segno 7 incassandone una) mentre il Cittadella ne fa contare 3 all’attivo e 4 al passivo.

Per i bookmaker il 2 gode dei favori del pronostico e intriga molto visto che è in grado di regalare una quota interessante.

La vittoria del Vicenza si gioca a 2.70 su Cplay e Begamestar, a 2.65 su Elabet.

© RIPRODUZIONE RISERVATA