Pronostici Champions League, esordio da brividi per De Zerbi al Bernabeu

Quattro partite in campionato e quattro vittorie per il nuovo Real Madrid targato Xabi Alonso . Il post Ancelotti per le “Merengues” sembra iniziato nel migliore dei modi e il debutto martedì in Champions League servirà come ulteriore conferma di questa impressione.

Per le quote l'1 non si discute

Avversario di Mbappè e compagni sarà il Marsiglia di Roberto De Zerbi che pure ha giocato 4 volte in campionato collezionando, però, 2 vittorie e 2 sconfitte.

I 2 ko sono arrivati nelle 2 trasferte affrontate (doppio 0-1 prima a Rennes e poi a Lione) mostrando un black out esterno da parte dell’OM. Un segnale pericoloso se si considera che al Bernabeu l’impegno sarà ancora più difficile.

L’1 non si discute (ma paga poco), meglio l’Over 2,5: quota 1.41 su Cplay e Begamestar, 1.40 su 888Sport, 1.38 su AdmiralBet.