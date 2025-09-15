Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
ABBONATI
ABBONATI Leggi il giornale
ABBONATILeggi il giornale

Pronostici Champions League, esordio da brividi per De Zerbi al Bernabeu

Il Marsiglia inizia la sua avventura in casa del Real Madrid: le quote del match
Pronostici Champions League, esordio da brividi per De Zerbi al Bernabeu© Getty Images
2 min

Quattro partite in campionato e quattro vittorie per il nuovo Real Madrid targato Xabi Alonso. Il post Ancelotti per le “Merengues” sembra iniziato nel migliore dei modi e il debutto martedì in Champions League servirà come ulteriore conferma di questa impressione.

Per le quote l'1 non si discute

Avversario di Mbappè e compagni sarà il Marsiglia di Roberto De Zerbi che pure ha giocato 4 volte in campionato collezionando, però, 2 vittorie e 2 sconfitte.

I 2 ko sono arrivati nelle 2 trasferte affrontate (doppio 0-1 prima a Rennes e poi a Lione) mostrando un black out esterno da parte dell’OM. Un segnale pericoloso se si considera che al Bernabeu l’impegno sarà ancora più difficile.

L’1 non si discute (ma paga poco), meglio l’Over 2,5: quota 1.41 su Cplay e Begamestar, 1.40 su 888Sport, 1.38 su AdmiralBet.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse