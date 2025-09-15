Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Manchester City-Napoli, Conte "è davanti" a Guardiola. In Ajax-Inter i precedenti...

I nerazzurri possono fare risultato sul campo dell’Ajax, occhi puntati su Dumfries e Calhanoglu
Manchester City-Napoli, Conte "è davanti" a Guardiola. In Ajax-Inter i precedenti...© LAPRESSE
4 min

Sarà il Manchester City di Guardiola a tenere a battesimo il Napoli, che torna in Champions League dopo una stagione vissuta senza il brivido delle coppe europee.

My Combo: la sintesi su Manchester City-Napoli

Si tratta del quinto confronto tra le due squadre in questa competizione, gli inglesi conducono per due successi a uno ma il Napoli (mai vittorioso nelle ultime dieci trasferte in Inghilterra in competizioni Uefa) è sempre andato a segno nelle quattro partite giocate contro i Citizens.
La situazione si capovolge guardando allo storico dei confronti tra Conte e Guardiola: qui è davanti per quattro a tre il tecnico salentino. Sfida tra due tecnici ambiziosi che di certo non firmano, a bocce ferme, per un pareggio. Che per la cronaca sarebbe il primo per il City dopo due vittorie e due sconfitte in campionato. Nella My Combo targata SisalTipster si parte proprio dalla divisione della posta tra City e Napoli.
Il secondo step prevede che entrambe vadano a segno: così è stato nei loro quattro scontri diretti.
L’uomo copertina della sfida è Kevin de Bruyne, molto più di un ex: è leggenda del Manchester City. Il fuoriclasse belga può accendere la scintilla con gol o assist: in Serie A già 2 centri in 3 partite mentre in Champions League può vantare 72 presenze con il Manchester City e ben 28 assist.

A fenomeno risponde fenomeno: Erling Haaland. Per il cannibale norvegese 49 gol in 48 presenze in Champions League. Fresco di doppietta al Manchester United, è il più autorevole candidato a segnare il gol d’apertura del match.

In sintesi, ecco la visione My Combo di Manchester City-Napoli secondo SisalTipster:

1) Pareggio 2) Entrambe a segno 3) De Bruyne gol o assist 4) Haaland primo marcatore.

My Combo: la sintesi su Ajax-Inter

Una vittoria per scacciare la delusione post-ko nel derby d’Italia. L’Inter di Chivu stasera scende in campo alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam per sfidare la squadra di cui è stato capitano. Quell’Ajax imbattuto dopo cinque giornate di Eredivisie (tre vittorie e due pareggi), cinque come i precedenti in Champions League con i nerazzurri. L’unico sorriso degli olandesi risale al lontano 1972, in finale dell’allora Coppa dei Campioni, poi tre successi dell’Inter più un pareggio. In più, i nerazzurri non perdono da tredici partite contro formazioni dei Paesi Bassi (nove vittorie e quattro pareggi).
Statistiche che, nella visione My Combo di Ajax-Inter secondo SisalTipster, rendono plausibile lo scenario di un’Inter imbattuta ad Amsterdam.
Spinto dal pubblico di casa, l’Ajax proverà a stringere d’assedio l’area nerazzurra. In fatto di calci d’angolo potrebbe dunque prevalere la squadra allenata da Heitinga.
Hakan Calhanoglu è stata una delle poche note liete del pomeriggio contro la Juventus. Il turco ha il piede caldissimo e una sua stoccata potrebbe bucare anche la porta olandese.
Per l’Ajax le insidie possono venire anche dalle fasce. A destra c’è il rullo compressore Denzel Dumfries, due gol e tre assist nell’ultima edizione di Champions League. Un passaggio vincente da parte dell’ex Psv Eindhoven è il punto esclamativo su questa My Combo.

In sintesi, ecco la visione My Combo di Ajax-Inter secondo SisalTipster:

1) Inter non perde 2) Ajax batte più corner 3) Calhanoglu marcatore 4) Dumfries assist.

