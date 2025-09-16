Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Pronostico Benfica-Qarabag, ecco un esito dalla quota super

I portoghesi ospitano i sorprendenti azeri nella prima giornata della fase campionato di Champions
Pronostico Benfica-Qarabag, ecco un esito dalla quota super
2 min

In serata tocca al Benfica che ospita il sorprendente Qarabag che, finora, aveva preso parte soltanto all’Europa League dello scorso anno (eliminato al termine della fase campionato con soli 3 punti e prendendo almeno 2 reti in ognuna delle 7 sconfitte rimediate).

Quanti gol al da Luz? Ecco il consiglio

Il Benfica è imbattuto dall’inizio di questa nuova stagione (dal 26 luglio, per intenderci) con 8 vittorie e 2 pareggi nelle 10 partite disputate e nei preliminari di Champions ha fatto fuori Nizza e Fenerbahce (senza subìre reti).

Facile prevedere una gara di contenimento da parte degli azeri con i portoghesi impegnati a scardinare la difesa avversaria.

Segno 1 ovviamente ma con un occhio rivolto all’Under 2,5 che presenta una quota interessantissima: 2.43 su Cplay e Begamestar, 2.40 su Netwin, 2.37 su Bwin.

