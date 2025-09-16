Pronostico Liverpool-Atletico Madrid: c’è un “quarto d’ora” da tenere d’occhio...

Vince il Liverpool? Ecco il parere dei bookie

Due squadre che hanno vissuto un avvio di stagione (quasi) opposto. I Reds sono a punteggio pieno dopo quattro giornate di Premier League, nove le reti segnate e quattro quelle al passivo.

Il modo migliore per metabolizzare la delusione causata dal ko ai rigori nel Community Shield contro il Crystal Palace (2-2 al 90’). In quell’occasione il Liverpool subì due reti dopo essere andato in vantaggio per 2-0. Da lì in poi, però... l’ultima parola è sempre stata di Salah e compagni.

Nelle quattro gare di Premier giocate e vinte, infatti, gli inglesi hanno sempre segnato l’ultimo gol, tra l’altro sempre dopo l’80’ minuto.

L’Atletico, che si è sbloccato nell’ultima giornata battendo 2-0 il Villarreal, farà bene a guardarsi dai colpi di coda del Liverpool.

Per le quote l’1 non è in discussione ed è offerto a 1.57 da Cplay e Begamestar, a 1.55 da Elabet.

Il minuto dell’ultimo gol sarà nella fascia compresa tra il 76’ e fine match? Tale eventualità vale circa 1.80 volte la posta.