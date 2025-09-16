Pronostico Liverpool-Atletico Madrid: c’è un “quarto d’ora” da tenere d’occhio...

Mercoledì sera scende in campo una delle favorite per la vittoria finale della Champions League. Si tratta del Liverpool di Slot, che ad Anfield sfida l’Atletico Madrid di Simeone.
Vince il Liverpool? Ecco il parere dei bookie
Due squadre che hanno vissuto un avvio di stagione (quasi) opposto. I Reds sono a punteggio pieno dopo quattro giornate di Premier League, nove le reti segnate e quattro quelle al passivo.
Il modo migliore per metabolizzare la delusione causata dal ko ai rigori nel Community Shield contro il Crystal Palace (2-2 al 90’). In quell’occasione il Liverpool subì due reti dopo essere andato in vantaggio per 2-0. Da lì in poi, però... l’ultima parola è sempre stata di Salah e compagni.
Nelle quattro gare di Premier giocate e vinte, infatti, gli inglesi hanno sempre segnato l’ultimo gol, tra l’altro sempre dopo l’80’ minuto.
L’Atletico, che si è sbloccato nell’ultima giornata battendo 2-0 il Villarreal, farà bene a guardarsi dai colpi di coda del Liverpool.
Per le quote l’1 non è in discussione ed è offerto a 1.57 da Cplay e Begamestar, a 1.55 da Elabet.
Il minuto dell’ultimo gol sarà nella fascia compresa tra il 76’ e fine match? Tale eventualità vale circa 1.80 volte la posta.