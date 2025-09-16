Champions League, statistiche e pronostico di Psg-Atalanta

La difesa del titolo di campione d’Europa del Psg inizia contro l’Atalanta di Juric. La Dea lo scorso anno chiuse la prima fase del torneo con 15 punti, 2 in più rispetto ai francesi, poi però arrivò l’inattesa eliminazione ai playoff per mano del Bruges. La cavalcata del Paris iniziò invece a partire dalla fase ad eliminazione diretta, quando riuscì ad eliminare Liverpool, Aston Villa, Arsenal, per poi battere 5-0 l’Inter in finale.
Show in arrivo a Parigi
Percorso netto per la squadra di Luis Enrique in Ligue 1: quattro vittorie su quattro e tre gare chiuse con porta inviolata. In precedenza, Vitinha e soci avevano trionfato in Supercoppa europea contro il Tottenham, ai rigori, pareggiando 2-2 al 90’. Inevitabile che i favori del pronostico siano tutti per il Psg: segno 1 quotato a 1.45, per il 2 bergamasco l’offerta può arrivare fino a 7. Almeno una rete sia nel primo che nel secondo tempo? Tale eventualità è proposta a 1.50. Entrambe le porte violate al novantesimo invece sono offerte su Cplay a 1.74, su Goldbet a 1.75 e su Snai a 1.67.