Pronostico Psv-Ajax, il consiglio è su un esito "mai visto"

Partita ad altissima quota in Eredivisie, ecco statistiche e consigli su cosa giocare
Pronostico Psv-Ajax, il consiglio è su un esito "mai visto"
3 min

Seconda contro terza, quarta contro prima. Il weekend di Eredivisie propone una doppia sfida incrociata destinata inevitabilmente a dare una nuova fisionomia alla vetta della classifica. Entrambe le super sfide sono in programma domenica e la prima, in ordine temporale e di importanza, va in scena al Philips Stadion di Eindhoven.

Quanti gol in Psv-Ajax? Ecco il consiglio

Il Psv farà gli onori di casa, l’Ajax proverà a ribaltare il pronostico sfavorevole avendo chiuso con due successi e un pareggio gli ultimi tre scontri diretti con i campioni d’Olanda. In più, i Lancieri sono ancora imbattuti in questo campionato ma è il Psv ad avere il muso davanti, nonostante il sorprendente passo falso casalingo col Telstar di fine agosto.
Per le quote, dunque, Psv in pole position per la vittoria, quotata a 1.70 da Cplay e Begamestar, a 1.67 da Sisal. Il blitz dell’Ajax (reduce dal ko per 2-0 contro l’Inter in Champions) rende circa 4.25 volte la posta.

Per chi vuole alzare un po’ il tiro, ipotizzando un match con diverse reti (come si aspettano i bookmaker), il consiglio è di provare il Multigol 3-4 a quota 2.30.

Perchè? Finora le partite giocate dal Psv non sono mai finite con tre o quattro reti esatte.

Pronostico Az Alkmaar-Feyenoord

Da Eindhoven ci si sposta ad Alkmaar per la sfida tra l’AZ e il Feyenoord capolista. Una prima della classe che vola a punteggio pieno con cinque successi su cunque partite e un solo gol al passivo. In più, è sempre andata in vantaggio di un gol al riposo.

L’AZ deve recuperare un match, ha un bottino di 10 punti in 4 partite e ha fatto registrare l’Over 2,5 in 3 occasioni su 4.

Per le quote è l’AZ a partire favorito anche se questo Feyenoord sembra fare davvero sul serio. Meglio il Goal, a 1.60 su Cplay e Begamestar, a 1.57 su Sisal.

