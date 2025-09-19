Palermo-Bari, il pronostico sorride ai siciliani

Al termine di Frosinone-Sudtirol sarà la volta di Palermo-Bari , altra sfida tra una formazione di testa e un’altra stavolta quasi in fondo alla graduatoria.

Vince il Palermo? Quanto vale il segno 1 per i bookie

I pugliesi fanno parte del gruppo delle penultime che hanno fin qui messo insieme un solo pareggio più due sconfitte (le altre due sono Padova e Pescara tutte con un punto all’attivo).

Il Palermo, prima di iniziare il torneo cadetto, ha anche esordito in Coppa Italia eliminando la Cremonese mentre il Bari l’unica gara nella quale è rimasto imbattuto è quella casalinga con il Monza (1-1). I rosanero hanno giocato al Barbera già due delle tre partite disputate battendo la Reggiana (2-1) e pareggiando (0-0) con il Frosinone. Per i “Galletti” fin qui 2 trasferte effettuate e due ko contro Venezia prima (1-2) e Modena poi (0-3).

In sintonia con le quote il Palermo sembra poter meritare i favori del pronostico con il segno 1 che si lascia preferire.

La vittoria dei rosanero è proposta a 1.67 da Cplay e Begamestar, a 1.66 da LeoVegas e a 1.61 da Bet365.