Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
ABBONATI
ABBONATI Leggi il giornale
ABBONATILeggi il giornale

Verona-Juventus, quote e pronostico: Tudor a caccia del poker, Vlahovic-gol paga...

Solo due punti in campionato per l'Hellas, che ha perso sei delle ultime sette partite giocate contro i bianconeri
Verona-Juventus, quote e pronostico: Tudor a caccia del poker, Vlahovic-gol paga...© ANSA
3 min

Battere il Verona e godersi il primato solitario della classifica almeno fino a lunedì sera, quando il Napoli giocherà contro il Pisa. La Juventus di Tudor è attesa, sabato alle 18, dal Verona di Zanetti, che nelle prime tre giornate ha raccolto due punti e segnato un solo gol, contro l'Udinese.

Juve favorita: le quote dei bookie per il 2

La Juve vista in Champions è stata un po' un copia e incolla di quella ammirata con l'Inter: determinata e intraprendente, accettando il prezzo da pagare ovvero i (tanti) gol subiti.

L'Hellas contro la Cremonese ha creato tanto con la coppia Orban-Giovane nuova di zecca ma di gol neanche l'ombra. In più, gli scaligeri devono anche fare i conti con la storia. Hanno infatti perso a zero sei delle ultime sette partite giocate contro la Juventus, pareggiando la "settima" (17 febbraio 2024) per 2-2.

Il pronostico sorride dunque alla squadra di Tudor, che ha allenato il Verona nella stagione 2021/22. Il segno 2 si può giocare a 1.55 su Cplay, Begamestar e Snai, a 1.52 su Sisal.

L'1 del Verona può arrivare a rendere fino a 7 volte la posta.

Vlahovic marcatore

Contro l'Inter non ha inciso, contro il Borussia Dortmund invece sì: due gol e un assist per Dusan Vlahovic, che ha segnato 6 gol in carriera al Verona.

Il sigillo del serbo è quotato a 2.50 da Cplay e Begamestar, a 2.40 invece da Elabet.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse