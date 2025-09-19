Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Pronostico Udinese-Milan, operazione sorpasso per i rossoneri

Il Diavolo sfida i friulani, che hanno già battuto l'Inter: le quote del match in programma sabato alle 20.45
Pronostico Udinese-Milan, operazione sorpasso per i rossoneri© Getty Images
3 min

Non c’è solo il derby della Capitale ad infiammare la 4ª giornata di Serie A. Sono diverse le sfide suggestive, come Udinese-Milan che ad oggi sarebbe uno scontro diretto per la Champions.

Una combo per Udinese-Milan

Un avversario temibile sulla strada di Allegri (squalificato) anche se, è doveroso sottolinearlo, i friulani non hanno vinto nessuna delle ultime sei gare interne di Serie A.

In più, il Diavolo si è aggiudicato gli ultimi tre scontri diretti con l’Udinese, con un parziale - nel periodo considerato - di otto gol fatti e due subiti.

Per le quote Milan favorito in Friuli, il segno 2 è offerto a 1.84 da Cplay e Begamestar, a 1.81 da Elabet e a 1.80 da Sisal.

Una scommessa da provare, ipotizzando il Milan imbattuto, è la combo X2+Over 1,5 a 1.66 su Cplay e Begamestar, a 1.62 su Elabet.

Rabiot gol o assist: quota interessante

In un Milan che (aspettando Leao) deve trovare i giusti meccanismi in zona gol, occhi puntati sull'uomo di fiducia di Allegri: Adrien Rabiot.

Quota interessante per l'esito "Rabiot gol o assist", offerta a 4 da Cplay, Begamestar e NetBet.

 

