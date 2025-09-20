Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Lazio-Roma, chi vince il derby? Le quote su esito finale, cartellini e marcatori

Domenica alle 12.30 l'attesa stracittadina capitolina: giallorossi di poco avanti nei pronostici
Lazio-Roma, chi vince il derby? Le quote su esito finale, cartellini e marcatori
4 min

Domenica 21 settembre la Capitale si ferma per il derby delle 12.30. Un appuntamento a cui Lazio e Roma arrivano dopo le sconfitte con Sassuolo e Torino che di certo pesano sul morale. Chi vincerà il derby? Ecco il parere dei bookmaker e il pronostico del match.

Lazio-Roma, ecco chi parte favorito secondo i bookie

In un derby non ci sono favoriti, questo è risaputo. I bookie però fanno chiaramente il loro mestiere e le quote danno ragione, se pure di poco, agli uomini di Gasperini (per lui primo derby sulla panchian della Roma).

Il segno "2" è offerto a 2.60 da Cplay e Begamestar, che pagano invece 2.85 la vittoria della Lazio. Quote più o meno identiche sulla lavagna di Sisal, dove la Roma è bancata a 2.60 e la Lazio a 2.90. Il segno X, visto in occasione dell'ultimo derby (1-1), triplica la posta.

Negli ultimi sette derby è sempre uscito l'Under 2,5, esito che anche stavolta incontra il gradimento degli operatori: quota 1.62 su Cplay e Begamestar, 1.61 su Bet365, 1.60 su Sisal.

Le altre quote del deby: cartellini e marcatori

Derby è sinonimo di tensione e nervosismo, quindi l'habitat ideale per i cartellini. Paga 3.80 l'ipotesi che in Lazio-Roma possa esserci almeno un'espulsione.

Tra i giocatori che, secondo i bookie, hanno più probabilità di ricevere un cartellino spiccano Castellanos (2.40), espulso nel derby giocato il 5 gennaio 2025, e Mancini (2.50).

Il Taty è presente anche nella speciale scommessa su chi segnerà più gol (1X2 marcatori) nel particolare duello con il romanista Ferguson. In questo mercato i due attaccanti pagano 4.75, quindi sono considerati alla pari.

La sfida a suon di gol tra fantasisti, Zaccagni e Soulé, vede invece il laziale di poco favorito, a 6, sul fantasista argentino, bancato a 6.25.

