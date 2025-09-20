Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
ABBONATI
ABBONATI Leggi il giornale
ABBONATILeggi il giornale

Serie B, il pronostico di Monza-Sampdoria

Brianzoli favoriti contro i blucerchiati, già in crisi
Serie B, il pronostico di Monza-Sampdoria© LAPRESSE
2 min

Quarta giornata di Serie B, oggi alle 17.15 è in programma la sfida tra il Monza e la Sampdoria con i blucerchiati che già evidenziano una situazione drammatica.

Monza favorito: ecco quanto paga il segno 1

La compagine ligure è l’unica di tutto il torneo cadetto a essere ancora inchiodata a quota zero punti avendo perso finora i 3 incontri già disputati.

All’esordio il ko casalingo (0-2) contro il Modena seguito dalla trasferta negativa in Alto Adige contro il Sudtirol (1-3) e, per finire, l’altra (e più recente) caduta a Marassi (1-2) con il Cesena. E tutto con un bilancio di 2 sole reti realizzate contro 7 incassate.

Il Monza viaggia più o meno a metà classifica con 4 punti all’attivo I brianzoli, tra la vittoria iniziale, il pareggio a seguire e la sconfitta di sette giorni fa ad Avellino, non hanno mostrato di essere una macchina da gol (3 reti realizzate) ma che hanno comunque una discreta difesa (3 reti subìte).

Per l’ultima annotazione si torna sulla Sampdoria ma solo per ricordare che le 2 reti realizzate dai liguri sono state entrambe messe a segno nel secondo tempo.

Partire con l’1 sembra inevitabile: la vittoria dei lombardi si può giocare a 1.87 su Cplay e Begamestar, a 1.85 su Snai e a 1.83 su Bwin.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse