Manchester United-Chelsea, per le quote è una sfida equilibrata ma...

Una ha il doppio dei punti dell’altra. In Premier League nel pomeriggio si gioca Manchester Utd-Chelsea con i Blues che, appunto, hanno 8 punti all’attivo contro i soli 4 dei “Red Devils”. L’undici londinese dopo 4 turni è imbattuto mentre quello di casa è già andato ko due volte (con una vittoria e un pareggio a completare l’avvio di campionato).
Ecco le migliori quote per il 2 del Chelsea
Non sono solo i risultati che lasciano a desiderare, anche il gioco dello United non è brillante e il rischio di inciampare di nuovo contro il Chelsea è altissimo.
Per le quote non c’è troppa differenza tra segno 1 e segno 2 ma, forse, è il secondo che si lascia preferire.
Su Cplay e Begamestar la vittoria dei londinesi si gioca a 2.65 (che quota!), offerta che si ferma a 2.55 su Snai e a 2.50 su William Hill.